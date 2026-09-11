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برنامه جامع کاهش آسیبهای اجتماعی فولادشهر با تعیین ۱۰ محور اساسی برای پیگیری، در نشست شورای بررسی مسائل این شهر و مسکن مهر تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: مسائل اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و حمایتی فولادشهر باید با استفاده از ظرفیت کارشناسان، به برنامههای اجرایی و قابل پیگیری تبدیل شود.
اکبر پولادی افزود: برای حل مسائل فولادشهر لازم است علاوه بر تعیین مسئولیت دستگاهها و زمانبندی مشخص، روند اجرای مصوبات تا حصول نتیجه پیگیری شود.
تشکیل مستمر شورای اجتماعی فولادشهر، بررسی کمبودهای زیرساختی، راهاندازی مرکز کاهش آسیب، ایجاد پاتوق سالم جوانان، حمایت درمانی از بیماران صعبالعلاج، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، جلب مشارکت خیران برای تأمین مسکن و بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی از مهمترین محورهای این برنامه است.
همچنین در این نشست مقرر شد جلسات شورای اجتماعی فولادشهر بهصورت مستمر برگزار و موضوعات مطرحشده از سوی دستگاههای مسئول پیگیری شود.