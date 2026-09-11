به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز همزمان با سراسر کشور در رشت برگزار شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در حاشیه برگزاری این آزمون گفت : بیش از هزار و صد نفر از استان گیلان در آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی ثبت‌نام کرده‌اند که هفتاد درصد خانم هستند.

سعید بدوی افزود : در سال‌های اخیر و با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، شرایط ورود دانش‌آموختگان رشته حقوق به حرفه سردفتری تسهیل شده و زمینه برای جذب سردفتران جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در این حوزه فراهم شده است.

وی برگزاری آزمون سردفتری را یکی از مسیر‌های ورود دانش‌آموختگان واجد شرایط رشته حقوق به حرفه سردفتری دانست و گفت: افزایش ظرفیت پذیرش در چارچوب قانون، می‌تواند به توسعه خدمات ثبتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان این رشته کمک کند.

در حال حاضر ۴۷۱ سردفتر اسناد رسمی در استان گیلان مشغول فعالیت هستند.