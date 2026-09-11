به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۸ اعلام کرد برای فردا آسمان استان صاف تاقسمتی ابری در ساعات عصر وشب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین درمناطق شمال وشرقی استان وزش باد همراه با گردوخاک خواهد بود و اواخر وقت امروز احتمال رگبار و رعدو برق پراکنده دور از انتظار نیست.

دمای هوا هم در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت.