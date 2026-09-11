به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف کنترل بیماری‌های قابل انتقال از طریق انگل‌های خارجی سمپاشی رایگان در دامداری‌های عشایر نشین شهرستان خوی آغاز شد.

مناطق کانونی بیماری، نقاط پرخطر، مناطق مرزی و محروم در اولویت اجرای این طرح قرار دارند و عملیات سم‌پاشی با تأمین کامل سموم، به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

منصوری رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوی با تأکید بر اهمیت این اقدام در حفظ سلامت دام و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها افزود: اجرای طرح، نقش مؤثری در کاهش خسارت‌های دامداران و ارتقای سطح بهداشت دامداری‌ها دارد.

وی همچنین از دامداران خواست با نیرو‌های دامپزشکی همکاری لازم را برای اجرای بهتر این طرح در سراسر شهرستان داشته باشند.