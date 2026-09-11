به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، ۲۰ میلیارد ریال بن حمایتی با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی و تحصیلی به حساب بانکی ۵۰۰ خانواده زندانی دارای فرزند دانش آموز در ارومیه واریز شد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های حمایت اجتماعی از خانواده زندانیان و با رویکرد حمایت از فرزندان دانش‌آموز آنان انجام شده است.

همزمان با برگزاری جشن عاطفه‌ها و آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های حمایتی دیگری نیز برای فرزندان دانش‌آموز زندانیان پیش‌بینی شده و بن‌های حمایتی و بسته‌های معیشتی ویژه این گروه از خانواده‌ها از طریق انجمن‌های حمایت زندانیان اعطا خواهد شد.

مسئولان امر همچنین بر ضرورت توجه جدی مدیران آموزش و پرورش، انجمن‌های حمایت از زندانیان و کمیته امداد به وضعیت تحصیلی، معیشتی و اجتماعی فرزندان زندانیان تحت پوشش تأکید کردند.

بر اساس این رویکرد، شناسایی دانش‌آموزان نیازمند و حمایت هدفمند از آنان باید با جدیت دنبال شود تا مشکلات اقتصادی خانواده، مانعی برای ادامه تحصیل فرزندان زندانیان ایجاد نکند.

با آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ فرزند زندانی نیازمند نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازبماند و دستگاه‌های مسئول باید با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی، زمینه تداوم تحصیل این دانش‌آموزان را فراهم کنند.