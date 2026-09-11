به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، پنجشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریور با چهار دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری می‌شود.

در روز نخست این مرحله تیم‌های استرالیا و کره جنوبی با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

تیم ملی والیبال ایران نیز از ساعت ۱۰ امروز، جمعه (۲۰ شهریور) به وقت تهران در سومین دیدار مرحله یک چهارم نهایی به مصاف چین تایپه رفت و مردان والیبال کشورمان سه به یک حریف خود را شکست دادند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست سوم این مسابقه ۲۵ به ۲۱ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند تا به عنوان سومین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

ایلشن داوودی‌پور، محمدنیما باطنی، امین اسماعیل نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی در این دیدار بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

با توجه به سه دیدار متوالی ایران در مراحل حذفی، پیاتزا در دیدار مقابل چین تایپه سعی در استفاده از بازیکنان ذخیره داشت تا بار اصلی این مسابقه روی ترکیب اصلی نباشد و آنان برای دو دیدار مهم آینده استراحت کنند.

تیم ملی والیبال ایران با کسب این پیروزی ۰.۹۲ صدم امتیاز در رده بندی جهانی کسب کرد تا با ۲۱۵.۱۸ امتیاز در جایگاه هفدهم باقی بماند. قضاوت دیدار ایران و چین تایپه را داورانی از استرالیا و ترکیه برعهده داشتند.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال از جمله تماشاگران این مسابقه بود که به مدت ۱۰۵ دقیقه پیگیری شد.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.

آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال مردان قهرمانی آسیا ساعت ۱۴ امروز جمعه ۲۰ شهریور آغاز می‌شود و ژاپن و هند با یکدیگر رو‌به‌رو خواهند شد.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴ شنبه ۲۱ شهریور در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف استرالیا می‌رود، اما شاید به درخواست میزبان در صورت پیروزی مقابل هند، ساعت دیدار ایران و استرالیا به ۱۰ صبح تغییر کند.