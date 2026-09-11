به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: والفضل عینی با ثبت رکورد ۹۷ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۱۳۱ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۲۸ کیلوگرم، عنوان قهرمانی و مدال طلای این دسته را از آن خود کرد.

ولی پور افزود: در این دسته، محمدامین عامری از خوزستان با مجموع ۱۸۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید و امیرحسین علی‌کرمی از لرستان با مجموع ۱۸۲ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.