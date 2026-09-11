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مطابق اعلام فرابورس ایران، روز شنبه ۲۱ شهریورماه ۸ درصد از کل سهام شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی به روش ترکیبی روانه تابلوی معاملات این بازار میشود.
امیر محبی مدیرعامل شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ظرفیتهای عملیاتی شرکت شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی اظهار داشت: این مجموعه با در اختیار داشتن حدود ۱۸ هزار رأس دام سنگین و ۷ هزار رأس دام سبک در کنار واحدهای فرآوری محصولات لبنی، زنجیره ارزش کاملی را شکل داده است. ساختار یکپارچه این شرکت از تولید نهاده تا عرضه محصول نهایی، آن را به یکی از مجموعههای تأثیرگذار در امنیت غذایی و بازار سرمایه تبدیل کرده است.
بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، هشت درصد از سهام این شرکت به روش ترکیبی در فرابورس عرضه خواهد شد. قیمت پایه تعیینشده برای هر سهم ۷۰۲۶ ریال است که با توجه به مقیاس بسیار بزرگ شرکت و سودآوری آن نرخ پایینی است و این عرضه به عنوان یکی از گامهای کلیدی سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی برای شفافسازی داراییهای زیرمجموعه و حضور در بازار سهام محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی در تشریح عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: درآمدهای عملیاتی شرکت از حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. این رشد چشمگیر عمدتاً متأثر از بهبود نرخهای فروش و افزایش مقادیر تولید در تمامی بخشهای دامپروری بوده است.
محبی با اشاره به رشد سودآوری افزود: اصلاح ساختار تولید و تمرکز بر بهرهوری گله، منتج به ارتقای حاشیه سود ناخالص از ۱۸.۱ درصد به ۲۴.۸ درصد شد. این رویکرد عملیاتی نهایتاً جهش سود هر سهم از ۵۰۵ ریال به ۱۰۵۱ ریال را در پی داشت که نشاندهنده پایداری مدل کسب و کار شرکت در سال جاری است.
وی تولید شیر خام را یکی از محورهای اصلی توسعه دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ تولید شیر خام شرکت به ۱۱۱ میلیون کیلوگرم رسید. استراتژی آتی ما نه تنها افزایش تعداد دام، بلکه تمرکز بر ارتقای بهرهوری تولید به ازای هر رأس دام است تا ضمن کنترل بهای تمامشده، حاشیه سود ناخالص شرکت در سطحی رقابتی حفظ شود.
مدیرعامل این مجموعه درباره توسعه فعالیتهای جانبی بیان کرد: هدف ما حرکت به سمت محصولات با ارزشافزوده بالاتر در بخش لبنیات است. با بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری و فروشگاهی موجود، قصد داریم سهم محصولات فرآوریشده را در سبد درآمدی شرکت افزایش دهیم تا از نوسانات احتمالی قیمت شیر خام در بازار جلوگیری کنیم.
در کنار ارزشگذاری اولیه حدود ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت، گزارشهای کارشناسی ارزیابی سهم را با دیدگاههای متفاوتی همراه کرده است. به گفته تحلیلگران بازار سرمایه، با در نظر گرفتن پتانسیلهای عملیاتی، محدودههای قیمتی ۹۰۰۰ تا ۹۵۰۰ ریال برای هر سهم نیز با توجه به ارزندگی داراییهای شرکت، قابل ارزیابی است.
طبق اعلام فرابورس، اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تضمین بازدهی ۳۵ درصدی یکساله برای سهامداران در نظر گرفته شده است؛ طرحی که به عنوان بیمه سهام عمل کرده و فضای امنتری را برای مشارکت در این عرضه فراهم میکند.
محبی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه در اولویت برنامههای شرکت قرار دارد. ما مصمم هستیم با ارتقای بهرهوری و توسعه سهم بازار، «لبن» را به عنوان مجموعهای پیشران در صنعت دامپروری و لبنیات در بازار سرمایه تثبیت کنیم و اعتماد سهامداران را با تداوم سودآوری جلب نماییم.