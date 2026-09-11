۱۰ دستگاه تراکتور به ارزش ۱۸ میلیارد تومان با حضور فرماندار شهرستان اشنویه به کشاورزان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۰ دستگاه تراکتور به ارزش ۱۸ میلیارد تومان با حضور فرماندار شهرستان اشنویه به کشاورزان واگذار شد.

برای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان، ۱۰ دستگاه تراکتور با حضور عبدالسلام مام‌عزیزی، فرماندار شهرستان اشنویه، بخشدار نالوس، روسای ادارات جهاد کشاورزی و تعاون روستایی به بهره‌برداران بخش کشاورزی واگذار شد.

این تراکتور‌ها با استفاده از تسهیلات بانکی و با ارزش مجموع ۱۸ میلیارد تومان تأمین شده‌اند.

فرماندار اشنویه، توسعه مکانیزاسیون را از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل فعالیت‌های کشاورزی عنوان کرد و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تسهیل دسترسی آنان به تسهیلات بانکی تأکید کرد.

واگذاری این تراکتور‌ها گامی مهم در نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی و تقویت ظرفیت تولید در شهرستان اشنویه به شمار می‌رود.

امسال ۲۵ دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان به کشاورزان واگذار شده است.