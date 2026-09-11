به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»؛ نیرو‌های اداره مبارزه با تروریسم پاکستان پس از دریافت اطلاعات درباره حضور اعضای داعش خراسان در یک ساختمان نزدیک مرکز آموزش زبان انگلیسی کابل، این محل را محاصره و عملیاتی را برای بازداشت تروریست‌ها آغاز کردند.

تروریست‌ها هنگام ورود نیرو‌های امنیتی به سوی آنان تیراندازی کردند که در جریان درگیری، پنج عضو داعش خراسان کشته شدند.

به گفته اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، «عمران» معروف به «عبدالله» از افراد بسیار تحت تعقیب و عامل اصلی حملات انفجاری و تروریستی متعدد در پیشاور و مناطق دیگر بود.

وی به طراحی و اجرای حملات با مواد منفجره، حملات انتحاری و ترور نیرو‌های پلیس و شخصیت‌های سیاسی متهم شده است.

این نهاد امنیتی همچنین اعلام کرد: عمران در حمله انتحاری ششم فوریه سال جاری به حسینیه «خدیجه الکبری» در منطقه ترلایی اسلام آباد نقش اصلی داشته است، در این حمله که هنگام برگزاری نماز جمعه انجام شد، دست‌کم ۳۲ نفر شهید و حدود ۱۶۹ نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش اداره مبارزه با تروریسم، عمران جلیقه انفجاری را از منطقه باجور تهیه و عامل انتحاری را از نوشهره به پایتخت منتقل کرده بود، یکی دیگر از افراد کشته شده نیز در شناسایی و بررسی محل هدف این حمله نقش داشته است.

نیرو‌های امنیتی پاکستان در جریان این عملیات همچنین یک قبضه سلاح، چهار تپانچه، دو نارنجک دستی، پنج خشاب، یک بمب دست ساز و مقادیر زیادی مهمات کشف و ضبط کردند.