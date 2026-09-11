رئیس کل دادگستری هرمزگان از تکمیل تحقیقات سه پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حملات به تونل شهید میرزایی، آب شیرین‌کن بونجی و محیط‌بانی حاجی‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تکمیل تحقیقات سه پرونده مربوط به جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیط‌بانی حاجی آباد خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر گفت: جهت پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی ارتش تروریستی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی، تأسیسات حیاتی، زیرساخت‌های ارتباطی و محور‌های مواصلاتی که موجب شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بیگناه مان شد، پرونده‌های قضایی جداگانه‌ای تشکیل شده است.

قهرمانی افزود: در روند تکمیل تحقیقات این پرونده‌های جنایت جنگی، علاوه بر جمع آوری ادله و مستندسازی خسارات، شواهد و قرائن موجود نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی و فنی قرار گرفته است.

وی گفت: در همین زمینه، پرونده‌های جنایات جنگی دشمن آمریکایی در حمله به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیط‌بانی حاجی آباد در استان هرمزگان تکمیل شده و همه شکایت‌ها اخذ و ادله و مستندات نیز جمع آوری شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این سه پرونده، طبق بخشنامه دادستان کل کشور برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.

قهرمانی، اخذ اظهارات شکات و اولیاء دم، کارشناسی و بررسی بقایای پرتابه‌ها و مهمات بکارگرفته شده توسط دشمن، ارزیابی‌های پزشکی قانونی و معاینات پیکر مطهر شهدا، بررسی تصاویر موجود به ویژه تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه وقوع این جنایات، بررسی گزارش رادار‌ها و تصاویر ماهواره‌ای از مختصات مبدأ شلیک و محل برخورد پرتابه‌های دشمن و اخذ اظهارات شاهدان عینی را بخشی از تحقیقات انجام شده در این پرونده‌های قضایی اعلام کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه این جنایات جنگی مرتبط با سایر حملات نظامی ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور می‌باشد و بررسی ابعاد امنیتی، نظامی و بین المللی آن ضرورت دارد، لذا به منظور تمرکز تحقیقات، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مرتبط با حملات و جنایات جنگی در مراجع قضایی تهران انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: متأسفانه طی حملات دشمن جنایتکار به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیط‌بانی حاجی آباد پنج نفر از هموطنان بی‌گناه مان به شهادت رسیده، ده‌ها نفر مجروح شده و هزاران شهروند عادی و غیرنظامی به دلیل تخریب زیرساخت‌های مدنی، آسیب دیده‌اند.

گفتنی است؛ پیش از این نیز ضمن تکمیل تحقیقات میدانی، فنی و قضایی درباره جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی منجر شد، این پرونده نیز به دادسرای تهران ارسال شد که دادستان تهران به تازگی از صدور کیفرخواست آن جهت ارائه به دادگاه و طرح در مجامع حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی خبر داده است.

بر اساس این گزارش، حملات مرگبار و عامدانه دشمنان خونخوار و کودک‌کش آمریکایی صهیونیستی به مناطق غیرنظامی استان هرمزگان که تاکنون جان ده‌ها انسان بی‌گناه را گرفته و به مجروحیت شماری دیگر و تخریب زیرساخت‌های مدنی منجر شده است، امروز به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین وقایع انسانی در عصر حاضر مطرح است؛ رخدادی که بسیاری بر لزوم حفظ و ثبت آثار و بقایای آن به‌عنوان سندی تاریخی و یادمانی برای نسل‌های آینده تأکید دارند.