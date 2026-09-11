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فیلمهای سینمایی «ربیعه علیه بوش»، «آپاراتچی» و «نجات سینما»، امروز از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالگرد حادثه یازدهم سپتامبر فیلم «ربیعه علیه بوش» به کارگردانی آندریاس ساعت ۱۳ پخش میشود.
این فیلم محصول ۲۰۲۲ که برندۀ ۳ جایزه از جشنوارۀ فیلم برلین شده است، راوی داستان واقعی مادری اهل ترکیه به نام ربیعه است که برای آزادی پسرش تلاش میکند. در سال ۲۰۰۱ میلادی، مراد پسر وی همراه با تعدادی از دوستانش برای تبلیغ دین اسلام از آلمان خارج میشوند، در افغانستان، سربازهای آمریکایی به خیال این که آنها تروریست هستند، دستگیرشان میکنند و به زندان گوانتانامو میبرند. ربیعه هنگامی که از کمک پلیس آلمان ناامید میشود وکیل میگیرد و به آمریکا میرود. در این کشور نیز یک وکیل به کمک او میآید....
ملتم کاپتان، الکساندر شیر، چارلی هوبنر و. در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «آپاراتچی» به کارگردانی «قربانعلی طاهرفر»، همساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود.
فیلم «آپاراتچی» داستان زندگی جلیل رشیدی، نقاش ساختمانی عاشق سینما را روایت میکند که در اوایل دهه ۶۰ در تبریز زندگی میکند. او پس از ساخت چند فیلم کوتاه موفق، آرزوی ساخت نخستین فیلم سینمایی خود را در سر دارد. در این زمان، قاضی نوری، یکی از شخصیتهای مخوف شهر، ترور میشود و جلیل تصمیم میگیرد با ساخت فیلمی درباره زندگی نوری، شانس خود را برای حضور در جشنواره فیلم فجر و دریافت سیمرغ امتحان کند و ...
تورج الوند، فاطمه مسعودیفر، رضا ناجی، هومن برقنورد، بهنام تشکر، امید روحانی، وحید مبصری، امین گلستانه، حسین عابدینی، ولی فروتن و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «آپاراتچی» هنرنمایی کردهاند.
فیلم «نجات سینما» محصول ۲۰۲۲ به کارگردانی سارا شوگرمن ساعت ۲۳ پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک آرایشگر اهل ولز در دهه ۱۹۹۰ میلادی کمپینی به راه میاندازد تا سینمای شهر کوچک خود را حفظ کند. او با کمک یکی از سیاستمداران آنجا موفق میشود استیون اسپیلبرگ را قانع کند که برای نجات سینمای آنها پیش نمایش فیلم پارک ژوراسیک را در آنجا روی پرده ببرد.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان جاناتان پرایس، بیتی ادنی، سامانتا مورتون، اوین یومان و مایا میلارد را نام برد.