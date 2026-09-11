به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در سومین «قرار» سه فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، «و زندگی برای همه» به کارگردانی محسن اصدق‌پور و «در چشمان یک عاشق» به کارگردانی رضا پردل به نمایش درمی‌آید. فیلم «خداحافظ آشغال» به تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو، «و زندگی برای همه» به تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران و محسن اصدق‌پور و «در چشمان یک عاشق» به تهیه‌کنندگی رضا پردل و انجمن سینمای جوانان ایران تولید شده‌اند.

سومین اکران «قرار» به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با پخش موسسه سینمایی بهمن سبز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این مجموعه فیلم‌های کوتاه را در سینماهای سراسر کشور تماشا کنند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، زمان دقیق و جزئیات اکران این دوره متعاقباً اعلام خواهد شد و بلیت‌های این نوبت نیز به‌زودی از طریق درگاه‌های رسمی فروش بلیت سینما در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

در کرمانشاه نیز سینما آزادی روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ میزبان سومین «قرار» خواهد بود و علاقه‌مندان به سینمای کوتاه می‌توانند در این بازه زمانی به تماشای آثار منتخب بنشینند.

برگزاری این رویداد در ادامه ۲ دوره پیشین، گامی در جهت تقویت چرخه اکران فیلم‌های کوتاه و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم‌تر این آثار با مخاطبان سینما به شمار می‌رود.