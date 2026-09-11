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با هدف افزایش بهرهوری، ساماندهی فرآیندهای اداری و ارتقای بسترهای ارتباطی، زیرساختهای فنی مجموعه فرهنگی ایوان ری بهینهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد ، در راستای هوشمندسازی و تکمیل زیرساختهای اداری این مجموعه ، اقداماتی شامل نصب و راهاندازی دستگاههای کنترل تردد (ساعتزنی)، تجهیز و نصب مودمهای ارتباطی و همچنین اجرای شبکه کابلکشی برای سیستمهای اداری (اتوماسیون) انجام پذیرفت.
این اقدامات فنی با هدف تسریع در ارائه خدمات ، بهبود مدیریت منابع انسانی و ایجاد بستری پایدار برای فعالیتهای اداری و دیجیتال مجموعه ایوان ری صورت گرفته است تا ضمن تسهیل در فرآیندهای کاری ، سطح کیفی خدماترسانی این مجموعه فرهنگی ارتقا یابد.