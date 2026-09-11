رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون‌های ورودی به سطوح مختلف آموزش عالی در سال ۱۴۰۵، امروز ۲۰ شهریور با برگزاری آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا محمدی در بازدید از حوزه برگزاری آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ ، در دانشگاه ملی مهارت دختران دکتر شریعتی تهران در جمع خبرنگاران گفت: آزمون‌ها در سال جاری با بالاترین کیفیت و ضریب امنیت برگزار شد و از شبکه ملی اجرا، حفاظت، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی آزمون‌های ملی به دلیل برگزاری موفق این آزمون‌ها تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه آزمون‌های سراسری ورودی به مقاطع مختلف آموزش عالی ، مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور هستند، افزود : تمامی آزمون‌های ملی از آزمون سراسری ، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و آزمون‌های امروز بدون خلل و کاستی برگزار شد که نتیجه اهتمام و عزم ملی بود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از ملت شریف ایران به دلیل همراهی و فراهم کردن شرایط و امنیت لازم برای برگزاری آزمون‌ها تقدیر و تشکر کرد.

محمدی درباره زمان اعلام نتایج آزمون سراسری، گفت: ۶۰ درصد نمره کل آزمون سراسری ۱۴۰۵ بر اساس سوابق تحصیلی است و اعلام نتیجه به ارسال این نتایج توسط وزارت آموزش و پرورش وابسته است لذا امیدواریم نمرات سوابق تحصیلی متقاضیان در چند روز آینده به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود تا نتایج اولیه تا پایان شهریور یا اوایل مهر ماه اعلام شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تلاش شبانه‌روزی شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون‌ها و اهتمام مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور افزود آزمون‌های ورودی آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۵ ، امروز ۲۰ شهریور با برگزاری آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به پایان رسید که تاب‌آوری نظام سنجش و پذیرش در شرایط موجود و ارائه مستمر خدمات باکیفیت، از نقاط قابل توجه این آزمون‌هاست.

آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ ، امروز با حضور ۱۳۷ هزار و ۲۰۴ متقاضی در ۲۹ مجموعه امتحانی در ۹۶ شهرستان برگزار شد که از این تعداد ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد مرد بودند.

همزمان صبح امروز ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۵ ، آزمون کاردانی به کارشناسی با رقابت ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقاضی در ۹۶ شهرستان و آزمون انتخاب سردفتر رسمی سازمان اسناد و املاک کشور نیز با شرکت ۳۸ هزار و ۷۸۲ متقاضی در سراسر کشور برگزار شد.