در پی پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور آمادگی خود را برای تأمین مسکن خانواده‌هایی که در جریان سانحه تانکر سوخت در شهر سنندج دچار آسیب شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، در متن دستور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور خطاب به دکتر سالار مرادی آمده است:

«جناب آقای دکتر مرادی

با عرض سلام و تسلیت، در مورد خانواده‌هایی که در اثر سانحه تانکر سوخت دچار آسیب شده‌اند، چنانچه دهک ۱ تا ۴ باشند و فاقد مسکن باشند، بنیاد متعهد می‌شود برای تأمین مسکن آنها اقدام نماید.»

این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش آلام ناشی از این حادثه انجام شده است و پیگیری‌ها برای حمایت از حادثه‌دیدگان ادامه خواهد داشت.