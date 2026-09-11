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خانواده دبیر ریاضی در اقدامی انساندوستانه و پس از تأیید شرایط پزشکی، با اهدای اعضای بدن مرحوم امیر خراسانی موافقت کردند تا فرصتی دوباره برای زندگی به بیماران نیازمند ببخشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانواده بزرگوار معلم فرهیخته، پیشوایی امیر خراسانی، دبیر ریاضی این شهرستان، پس از وقوع عارضه سکته مغزی و تأیید شرایط پزشکی، با اهدای اعضای بدن این همکار فرهنگی موافقت کردند. این تصمیم بزرگ در یکی از دشوارترین لحظات زندگی این خانواده، جلوهای ماندگار از ایثار، نوعدوستی و مسئولیت انسانی است که امکان ادامه حیات را برای انسانهای دیگری فراهم آورد.
امیر خراسانی سالها در کلاسهای درس، دانشآموزان را با مفاهیم ریاضی و دنیای اعداد همراه کرد؛ اما امروز نام او با درسی فراتر از کتاب و کلاس گره خورده است؛ درسی در بخشندگی و ایثار که نشان میدهد مسیر خدمت به انسانها، حتی پس از رفتن نیز ادامه دارد.