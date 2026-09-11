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رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: سیاستگذاری و برنامهریزی برای ایجاد بسترهای مناسب و افزایش نشاط و شادابی شهروندان، از اولویتهای شورای اسلامی شهر ارومیه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: سیاستگذاری و برنامهریزی برای ایجاد بسترهای مناسب و افزایش نشاط و شادابی شهروندان، از اولویتهای شورای اسلامی شهر ارومیه است.
حسین پناهی در آیین افتتاحیه نهمین جشنواره انگور ارومیه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی اظهار کرد: در سال جاری، بخش قابل توجهی از بودجه مدیریت شهری ارومیه به حوزههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین پروژههای عمرانی اختصاص یافته است.
وی افزود: یکی از سیاستهای اصلی شورای اسلامی شهر ارومیه، برنامهریزی و فراهم کردن بستر لازم برای اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با هدف افزایش نشاط، شادابی و پویایی در میان شهروندان است.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره انگور به عنوان یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و اجتماعی شهر، ادامه داد: برگزاری چنین جشنوارههایی علاوه بر ایجاد فضای نشاط و شادابی برای شهروندان، میتواند ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی ارومیه را بیش از پیش معرفی و تقویت کند.
پناهی همچنین از برگزاری جشنواره سیب ارومیه در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: در ادامه برگزاری رویدادهای مرتبط با محصولات شاخص و هویت فرهنگی ارومیه، جشنواره سیب نیز در مهرماه برگزار خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری جشنوارههای مختلف و برنامهریزی منسجم در این زمینه، زمینه لازم برای ثبت ملی جشنوارههای انگور و سیب ارومیه فراهم شود و این رویدادها به عنوان بخشی از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی شهر ارومیه در سطح ملی بیش از پیش شناخته شوند.