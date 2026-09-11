رئیس پارلمان لبنان نسبت به روند خطرناک اوضاع در جنوب لبنان با توجه به ادامه حملات و اشغالگری و اقدامات تخریبی رژیم صهیونیستی به شدت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از النشره، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان نسبت به وضعیت خطرناک لبنان هشدار داد و بیان کرد: راه‌حل‌ها همچنان دست‌نیافتنی هستند و «توافق چارچوب» از بین رفته است.

وقتی از بری پرسیده شد که آیا از عملکرد دولت راضی است، پاسخ داد: «ما شاهد پاسخگویی خواهیم بود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در پارلمان پاسخگو خواهد بود، تأیید کرد: «پاسخگویی وجود خواهد داشت.»

بری در مورد تحولات جنوب، به ویژه وقایع اخیر در نبطیه و احتمال اشغال مناطق جدید توسط اسرائیل، گفت: وضعیت خطرناک است و راه‌حل‌ها دور از دسترس هستند. توافق چارچوب از بین رفته است. اگر اسرائیل بخواهد (جنوب لبنان را) اشغال کند، می‌تواند.

بری در مورد نقش ارتش لبنان با توجه به تشدید حملات اسرائیل و گسترش دامنه حملات، تاکید کرد: ارتش سنگ بنا و در واقع پایه و اساس ساختار لبنان است.

رئیس مجلس لبنان به روابط خود با رئیس جمهور پرداخت و اعلام کرد: اختلاف نظر‌هایی درباره پاره‌ای از موضوعات وجود دارد، اما روابط پابرجاست. ما در بسیاری از مسائل اختلاف نظر داریم. اما این مانع دوستی ما نمی‌شود.

وی درباره تحولات آتی با توجه به روند جاری و اینکه گشایشی حاصل شود، ابراز بدبینی کرد و گفت: من خوشبین نیستم و بزرگترین دلیل بدبینی من، کشتار مداوم و به شهادت رسیدن لبنانی ها، از جمله کودکان و نیز روند اقدامات تخریبی دشمن در جنوب لبنان است.

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به تلاش‌ها و اقداماتی که با هدف یافتن راه‌هایی برای خروج از بحران انجام می‌شود، افزود: اقدامی که آنها انجام می‌دهند بی‌ارزش است. متأسفانه هیچ راه‌حلی وجود ندارد.

گفتنی است که دو روز قبل، ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های اشغالگر اسرائیل از زمان امضای «توافق چارچوب»، حدود ۷۷۰۰ بار این توافق را نقض کرده‌اند.