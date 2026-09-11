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فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف ۹ میلیارد ریال کالای قاچاق شامل انواع پوشاک، بخاری و گوشی موبال قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران یگان امداد این شهرستان، در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به سه دستگاه اتوبوس مشکوک و خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ میرزائی افزود: ماًموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، انواع پوشاک و لباس جودو، بخاری ژاپنی و گوشی آیفون قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران در این رابطه سه نفر متهم دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.