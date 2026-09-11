بیش از دو هزار داوطلب زن و مرد در اراک برای تحصیل در سه آزمون رقابت کردند.

ارتقاء از کاردانی به کارشناسی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروز دو هزار و ۱۲۰ داوطلب زن و مرد در سه آزمون در دانشگاه اراک با هم رقابت کردند.

۵۷۶ نفر از این تعداد در آزمون سر دفتری اسناد رسمی حضور یافتند.

۱۰۴ داوطلب هم در آزمون دوره کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی رقابت کردند.

هزار و ۴۰۴ نفر نیز در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رقابت کردند.

این آزمون به صورت همزمان در شهر‌های اراک و ساوه برگزار شد.