\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0645 \u0648 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0627\u0633\u062a.\n