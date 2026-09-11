پس از آنکه رهبر حزب حاکم کارگر انگلیس خلاف خواست اکثریت مردم، با حمایت از رژیم صهیونیستی، حتی بستن آب و برق به روی فلسطینیان را حق رژیم دانست، مردم انگلیس در انتخابات شورا‌ها طعم سنگین‌ترین شکست انتخاباتی را به این حزب چشاندند و زنگ خطر از دست دادن قدرت را در انتخابات آتی برای این حزب به صدا درآرودند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حزب حاکم کارگر انگلیس یا دولت با نزدیک شدن به زمان انتخابات سراسری در این کشور، اعلام کرد رای دو سال پیش دیوان بین‌المللی دادگستری را مبنی بر این که حضور مستمر اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین غیرقانونی است، می‌پذیرد و افراد یا شرکت‌هایی را که در ایجاد شهرک سازی غیر قانونی در سرزمین فلسطینیان نقش داشته باشند، تحریم می‌کند.

این تصمیم دولت انگلیس که هنوز ضمانت اجرا و آیین نامه‌های مربوط اعلام نشده است و برخی آن را اقدامی نمایشی و نمادین می‌دانند، خشم رژیم اسرائیل را برانگیخت، اما سکوت ترامپ، حامی اصلی صهیونیست‌ها در این باره سوال برانگیز شده است. این پرسش را پاتریک وینتور تحلیل گر سیاسی در انگلیس اینگونه پاسخ می‌دهد و می‌گوید: ترامپ می‌داند که افکار عمومی در آمریکا، درباره اسرائیل، منفی شده به گونه‌ای که نه تنها در حزب دموکرات، بلکه در حزب حاکم جمهوری خواه هم انتقاد‌ها علیه اسرائیل افزایش یافته است. علاوه بر آن، ترامپ می‌داند که با تشویق‌های نتانیاهو، برای سرنگونی دولت ایران، وارد تله جنگ با ایران شد و از این موضوع خشمگین است. بهای سوخت هم در آمریکا به شدت افزایش یافته است و ترامپ نگران تاثیر منفی این موارد بر نتیجه حزبش در انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست، به همین علت تصمیم گرفته است که واکنش نشان ندهد.

اد میلیبند وزیر خارجه انگلیس که خود را یهودیِ بریتانیاییِ مفتخر و استوار در حمایت از اسرائیل معرفی کرده به نوشته گاردین برای به دست آوردن آرای مخالفان جنگ، هواداران فلسطین و مسلمانان در انتخابات آینده بریتانیا برای حزبش تلاش می‌کند.

ادوارد میلیبند در نشست علنی مجلس می‌گوید: علاوه بر سیاست رسمی دولت اسرائیل، تروریسم شهرک‌نشینان شایع است. سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که امسال به طور متوسط هر روز شش حمله خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان به ثبت رسیده است. تروریسم شهرک نشینان با حمایت ارتش از این خشونت‌ها به پاکسازی قومی فلسطینیان در بخش‌هایی از کرانه غربی منجر شده است و اسرائیل چشم خود را بر این موضوع بسته است.

با اینکه ۱۲ کشور غربی به طور هماهنگ تصمیم گرفتند علیه شهرک سازی غیر قانونی اقدام کنند، اما بیشترین سهم خشم اسرائیل متوجه انگلیس حامی اصلی اسراییل پس از آمریکا شد و اعلام کرد کنسولگری انگلیس را در بیت المقدس می‌بندد.

تصمیم دولت انگلیس علیه شهرک سازی غیر قانونی رژیم اسرائیل در سرزمین فلسطینیان با استقبال شماری از نمایندگان مجلس این کشور از جمله ۱۱ نماینده‌ای که از جانب اسرائیل تحریم شده‌اند شد.

این تصمیم همچنین از حمایت گسترده حامیان حقوق فلسطینیان برخوردار است که سه سال مداوم سال است پیوسته قطع حمایت همه جانبه حکومت انگلیس از رژیم اسراییل و این رویکرد را خواستارند.