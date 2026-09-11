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معاون سازمان محیط زیست بر ضرورت بهرهگیری از مطالعات علمی برای مدیریت پایدار پهنههای دریایی تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و مخیط زیست خبرگزاری صداوسیما، احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست بررسی پایاننامه با موضوع «تدوین الگوریتم برنامهریزی فضای دریا»، بر لزوم تدوین روشی علمی و بومی برای برنامهریزی فضایی دریایی در تمامی پهنههای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت «توسعه دریامحور»، تصریح کرد: اولویت اصلی سازمان، تعیین دقیق ظرفیت برد و توان اکولوژیک سواحل است تا ضمن بهرهبرداری اقتصادی، حفاظت از اکوسیستمهای حساس مانند ذخیرهگاههای زیستکره تضمین شود.
لاهیجانزاده با هشدار نسبت به توسعه صنایع در سواحل جنوبی بهویژه سواحل مکران، افزود: پیش از هرگونه استقرار صنعتی، باید ضوابط روشن و الزامات زیستمحیطی برای جلوگیری از فشار مضاعف بر سواحل تدوین و اجرا شود.
معاون سازمان محیط زیست همچنین بر مشارکت صنایع بزرگ در تأمین مالی مطالعات محیطزیستی و اجرایی کردن تعهدات تأکید کرد و آن را راهکاری برای تحقق اهداف حفاظتی دانست.
در پایان این نشست، با توجه به ظرفیت علمی طرح ارائهشده با عنوان «Developing the Sea Spatial Planning Algorithm by Seascape Ecology Approach»، پیشنهاد شد مالکیت معنوی این پژوهش به سازمان محیط زیست واگذار شود تا با جلوگیری از انجام مطالعات موازی، الگویی جامع و کاربردی برای برنامهریزی فضایی دریایی کشور تدوین گردد.