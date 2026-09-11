به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ ایمان خردمند معاون فرهنگی سپاه فتح استان از اجرای برنامه «میدان‌یار» با هدف افزایش آمادگی عمومی مردم در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: این برنامه پس از اربعین در سطح استان آغاز شده و تاکنون گروه‌های مختلفی از خواهران و برادران در آن مشارکت کرده‌اند.

وی اظهار کرد: برنامه «میدان‌یار» با هدف آمادگی عمومی مردم در چهار بخش امداد، نظامی، اصطلاح‌شناسی و فرهنگی‌اجتماعی و رسانه‌ای طراحی شده است.

معاون فرهنگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد فزود: در بخش فرهنگی این برنامه، آیتم‌هایی مانند سرود و داستان‌خوانی پیش‌بینی شده و بخش دیگر نیز به «روایت میدان» اختصاص دارد که محور رسانه‌ای برنامه را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: برنامه «میدان‌یار» در این چهار بخش پس از اربعین در سطح استان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۱۰۰ گروه در آن مشارکت داشته‌اند.

سرهنگ خردمند ادامه داد: این مشارکت شامل گروه‌های مختلف در حوزه خواهران و برادران بوده و استقبال خوبی از برنامه صورت گرفته است.

اجرای بخش شهرستانی در ۱۱ نقطه است

وی با اشاره به آغاز بخش شهرستانی برنامه گفت: بناست بخش شهرستانی «میدان‌یار» از ۲۰ شهریورماه در سطح شهرستان‌ها اجرا شود و این بخش هم‌اکنون در ۱۱ نقطه استان پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی سپاه فتح استان بیان کرد: بخش شهرستانی برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت و از ۲۰ شهریورماه تا هفتم مهرماه، مراحل مختلف آن دنبال می‌شود.

وی افزود: پس از برگزاری مرحله شهرستانی و استانی، یاسوج میزبان گروه‌های برتر این بخش خواهد بود و مرحله ملی نیز پس از ابلاغ سازمان بسیج، متعاقباً برگزار خواهد شد.

مشارکت بیش از ۱۰۰ گروه در «میدان‌یار»

سرهنگ خردمند با اشاره به استقبال گروه‌های مختلف از این برنامه گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ گروه در «میدان‌یار» مشارکت کرده‌اند و در مرحله شهرستانی نیز از هر شهرستان یک یا چند گروه برای حضور در مرحله استانی اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: جوایز ارزشمندی برای بخش استانی پیش‌بینی شده و در سطح ملی نیز متناسب با مقررات و سطح مسابقات، جوایز ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

معاون فرهنگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در سطوح مختلف، برای گروه‌هایی که در بخش فرهنگی، نظامی، امداد، ساز و تجهیزات و «روایت میدان» مشارکت می‌کنند، متناسب با نوع فعالیت و سطح عملکرد آنها جوایزی در نظر گرفته شده است.

جوایز سه تا ۱۰ میلیون تومانی برای گروه‌های برتر

وی گفت: مبنای جوایز در بخش‌های مختلف از سه میلیون تومان به بالا است و برای گروه‌های برتر، جوایزی بین سه تا ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

سرهنگ خردمند افزود: این‌گونه نیست که برای همه گروه‌ها جایزه یکسانی تعیین شود، بلکه مبلغ جوایز متناسب با سطح فعالیت و کیفیت کار هر گروه تقسیم خواهد شد.

معاون فرهنگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: علاوه بر جوایز نقدی، جوایز غیرنقدی نیز برای بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است و در سطح ملی نیز جوایز متناسب با آن مرحله تعیین خواهد شد.

مشارکت ۶۵ درصدی برادران و ۳۵ درصدی خواهران

وی در ادامه درباره میزان مشارکت خواهران و برادران در این برنامه گفت: تاکنون حدود ۶۵ درصد مشارکت‌ها مربوط به برادران و حدود ۳۵ درصد مربوط به خواهران بوده است.

سرهنگ خردمند افزود: در سطح خانوادگی نیز میزان مشارکت نسبت به برخی استان‌های دیگر کمتر بوده و بیشتر مشارکت‌ها در قالب گروه‌های هم‌سن‌وسال، دوستانه و گروه‌های پایه شکل گرفته است.

معاون فرهنگی سپاه فتح اظهار کرد: البته با برگزاری بخش شهرستانی، آمار دقیق‌تر و تفکیک‌شده‌تری از میزان مشارکت خواهران، برادران و گروه‌های خانوادگی به دست خواهد آمد و می‌توان گزارش دقیق‌تری از میزان استقبال ارائه کرد.

«میدان‌یار» مطالبه‌ای برای افزایش آمادگی عمومی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبنای شکل‌گیری این برنامه گفت: برنامه «میدان‌یار» با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت افزایش آمادگی عمومی مردم در چهار بخش طراحی شده است.

سرهنگ خردمند افزود: هدف این برنامه آن است که مردم در حوزه‌های مختلف آمادگی لازم را داشته باشند و بتوانند در شرایط مختلف، نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

وی گفت: در بخش رسانه‌ای، افزایش سواد رسانه‌ای مردم مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه در دنیای مجازی امروز تشخیص اخبار صحیح از ناصحیح بسیار دشوارتر شده است.

معاون فرهنگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: یکی از اهداف بخش رسانه‌ای «میدان‌یار» این است که مردم بتوانند اخبار صحیح را از اخبار نادرست تشخیص دهند و در برابر جریان‌های خبری و اطلاعاتی، آگاهی و قدرت تحلیل بیشتری داشته باشند.

آموزش مهارت‌های نظامی و امدادی

وی درباره بخش نظامی برنامه نیز اظهار کرد: در این بخش، آشنایی مردم با موضوعات و اصطلاحات مرتبط با حوزه نظامی مورد توجه قرار گرفته است تا اگر روزی شرایط خاصی برای کشور یا منطقه‌ای ایجاد شد، مردم نسبت به مسائل و مهارت‌های مورد نیاز آشنایی لازم را داشته باشند.

معاون فرهنگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: بخش امدادی نیز با هدف ارتقای توان مردم در حوزه امداد، حوادث و شرایط اضطراری طراحی شده است و موضوع امداد و خودامدادی و افزایش آمادگی مردم در این حوزه دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: آموزش مهارت‌های لازم در حوزه امداد می‌تواند موجب شود مردم در زمان وقوع حوادث، پیش از رسیدن نیروهای تخصصی امدادی، توانایی انجام اقدامات اولیه و کمک به خود و دیگران را داشته باشند.

تأکید بر اتحاد، انسجام و نشاط اجتماعی

سرهنگ خردمند بخش فرهنگی و اجتماعی «میدان‌یار» را نیز یکی از محورهای مهم برنامه دانست و گفت: در این بخش، موضوع اتحاد و انسجام و افزایش آمادگی مردم در حوزه‌های فرهنگی دنبال می‌شود.

وی افزود: هدف این است که در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعاتی که در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود، مردم به یک همگرایی، همدلی و وحدت عمومی برسند.

معاون فرهنگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: افزایش نشاط اجتماعی نیز از دیگر اهداف این برنامه است و تلاش می‌شود اجرای برنامه‌های فرهنگی، سرود، داستان‌خوانی و سایر فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه مشارکت و نشاط بیشتر مردم را فراهم کند.