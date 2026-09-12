امروزه سازندگان و تولید کنندگان داخلی با تکیه بر دانش و تجربه بومی، قطعات موردنیاز برای تعمیر توربینهای صنعت نفت را در داخل کشور تولید میکنند؛ اقدامی که میتواند زمان تعمیر و بازگشت این تجهیزات به چرخه تولید را کاهش دهد. قطعات توربینهای صنعتی و هایتک که پیشتر در انحصار کشورهایی مانند آمریکا و آلمان بودند، اکنون با اتکا به توان متخصصان داخلی در ایران تولید میشوند و از خروج ارز، از کشور جلوگیری میکند. جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت توربین، به جمع پنج کشور معدود سازنده این تجهیزات راهبردی در جهان پیوسته است.
عکاس :سهراب سیدجمالی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ - ۰۷:۰۰