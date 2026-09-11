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رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی مازندران از پیشبینی پاییز پربارش برای این استان خبر داد و بر ضرورت مدیریت منابع آب و آمادگی در برابر بارشهای شدید مقطعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی مازندران از پیشبینی پاییز پربارش برای این استان خبر داد و بر ضرورت مدیریت منابع آب و آمادگی در برابر بارشهای شدید مقطعی تأکید کرد.
محمدعلی ملکی با اشاره به خروجی مدلهای پیشبینی فصلی برای پاییز امسال در مازندران اظهار کرد: براساس آخرین دادههای هواشناسی انتظار میرود بارشهای پاییز امسال در استان در محدوده نرمال تا بیش از نرمال قرار گیرد.
وی با رد انتساب مستقیم بارشها به پدیده النینو، تصریح کرد: بارشهای پاییزی منطقه تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقیانوسی و جوی مانند وضعیت دریای خزر، الگوهای گردش جوی در عرضهای میانی، نوسانات اطلس شمالی و شرایط اقیانوس آرام قرار دارد، اثر النینو بر اقلیم شمال ایران غیرمستقیم است و نمیتوان آن را به تنهایی عامل اصلی افزایش بارشها دانست.
رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی مازندران درخصوص وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوای پاییز امسال در محدوده نرمال تا کمی بیش از نرمال پیشبینی میشود با این حال علیرغم احتمال وقوع دورههای گرمتر از معمول با ورود سامانههای بارشی و نفوذ تودههای هوای شمالی کاهشهای موقت دما و خنکای پاییزی امری طبیعی خواهد بود.
ملکی با اشاره به بازه زمانی بارشها افزود: بهطور معمول از نیمه دوم شهریور و بهویژه مهرماه شاهد افزایش تدریجی فعالیت سامانههای بارشی در مازندران هستیم.
وی اعلام کرد: نخستین بارشهای مؤثر پاییزی احتمالاً در اواخر شهریور تا مهرماه رخ خواهد داد، اما انتظار میرود بارشهای فراگیرتر در ماههای مهر و آبان به وقوع بپیوندد.
رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی مازندران تأکید کرد: بارش نرمال یا بیش از نرمال به معنای بارندگی مداوم نیست بلکه مجموع بارش تجمعی فصل را نشان میدهد که ممکن است در قالب چند سامانه فعال رخ دهد.
ملکی با اشاره به تغییر الگوی بارشها در سالهای اخیر هشدار داد: شاهد تمایل بارشها به سمت بارشهای رگباری و کوتاهمدت هستیم. حتی در شرایطی که مجموع بارش فصل مناسب پیشبینی میشود، خطر وقوع بارشهای شدید در بازههای زمانی کوتاه و به دنبال آن افزایش روانآب و سیلابهای محلی وجود دارد. لذا نباید صرفاً به میزان بارش توجه کردبلکه توزیع زمانی، شدت بارندگی و میزان تبخیر نیز حائز اهمیت است.