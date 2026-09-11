به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از نمایان شدن بقایای یک سازه معماری در محدوده میدان عشایر بروجرد خبر داد و گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این اثر احتمالا بقایای پلی تاریخی متعلق به دوران پهلوی اول است.

عطا حسن‌پور اظهار داشت: این استان به دلیل برخورداری از پل‌های تاریخی متعدد، به «سرزمین پل‌های تاریخی ایران» شهرت دارد.

وی افزود: به تازگی نیز هنگام عملیات لایروبی رودخانه در محدوده میدان عشایر بروجرد، بقایای یک سازه معماری تاریخی از زیر خاک و رسوبات رودخانه نمایان شد که بر اساس مشاهدات اولیه، احتمال می‌رود بقایای یک پل تاریخی مربوط به دوران پهلوی اول باشد.

حسن‌پور ادامه داد: البته این احتمال نیز وجود دارد که این پل بر روی پایه‌ها یا بقایای پل‌های قدیمی‌تر ساخته شده باشد که پاسخ دقیق به این موضوع، پس از انجام عملیات خواناسازی و بررسی‌های تخصصی مشخص خواهد شد.



مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی، نیز در بازدید از بقایای این سازه معماری اظهار کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد این اثر متعلق به دوران پهلوی نخست است و می‌تواند نمونه‌ای از پل‌های تاریخی لرستان باشد که در این دوره توسط «معمار فشنگچی»، از معماران بومی خرم‌آباد، ساخته شده‌اند.

علی مصطفی‌نژاد گفت: ابعاد و اندازه سنگ‌ها، نوع تراش، طراحی پلان، چیدمان معماری و همچنین نوع ملات به کار رفته، نشان‌دهنده تعلق این اثر به دوران پهلوی نخست است.

مصطفی‌نژاد افزود: با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که پل مذکور بر روی پل یا حتی پل‌هایی قدیمی‌تر از این دوره ساخته شده باشد که بررسی‌های تکمیلی می‌تواند ابعاد دقیق این موضوع را روشن کند.

مدیر دفتر فنی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان نیز با اشاره به اهمیت این کشف اظهار کرد: نمایان شدن بقایای پل در این نقطه، نشان‌دهنده اهمیت این ناحیه برای تردد و ارتباطات در دوره‌های پیشین است.

محمدرضا اسدی درباره نحوه حفاظت و مرمت این اثر تاریخی نیز گفت: ادامه عملیات لایروبی رودخانه با نظارت میراث فرهنگی بروجرد و با رعایت احتیاط کامل، به‌گونه‌ای که آسیبی به بقایای پل وارد نشود، بلامانع است.

وی ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی و عملیات خواناسازی این سازه می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره تاریخ ساخت، کارکرد و احتمال وجود آثار معماری قدیمی‌تر در زیر یا پیرامون این پل در اختیار کارشناسان قرار دهد.