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مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی گفت: در اجرای طرح «شهرزاد» بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ جلد کتاب برای کتابخانههای عمومی استان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی گفت: در راستای طرح «شهرزاد» بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ جلد کتاب برای کتابخانههای عمومی استان خریداری شده است.
خدیجه معصومی در این خصوص گفت: برای این تعداد جلد کتاب داستان و رمان خریداری شده برای کتابخانههای عمومی استان ۳۹ میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی توضیح داد: طرح ملی «شهرزاد» با محوریت موضوعی داستان و رمان، همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجانغربی نیز در حال اجرا است و اقدامی در راستای مجموعه سازی مخاطبمحور است.
معصومی ادامه داد: در این طرح کتابها بر اساس نیاز مخاطب و انتخاب کتابداران تأمین میشوند و کتاب در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یادآور شد: کتابخانه محل رشد ذهن، خلاقیت و آشنایی با جهانهای تازه است و غنیسازی مجموعه کتابخانههای عمومی، دسترسی به دنیای دانش و هنر را فراهم کرده و در آیندهای روشن و پر از دانش، نقشآفرین است. چرا که هر کتاب، گنجینهای از تجربهها، قصهها و اندیشههاست و خرید هر کتاب برای کتابخانه عمومی، گنجینهای به سوی دانایی برای کسی میگشاید.
وی بر ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید کرد و گفت: در راستای ترویج این فرهنگ کتابخانههای استان با رونمایی از کتابهای به چاپ رسیده و اجرای طرحهای مختلف از جمله پویش «تامین کتاب رمان» و غنی کردن گنجینه کتابخانهها از هیچ اقدامی فروگذار نیست.