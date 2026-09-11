همزمان با دویستمین شب حضور مردم در میدان ۲۲ بهمن و آغاز سال تحصیلی، ویژه‌برنامه «نوروز دانش» با روایت دانش‌آموزان حاضر در تجمعات مردمی، به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی ویژه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور مسئولان برگزاری تجمعات مردمی در میدان آیینی ۲۲ بهمن، مسئولان آموزش و پرورش و مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز ایلام برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و اولویت‌های رسانه‌ای برای همراهی با دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه فرهنگیان در آستانه آغاز سال تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت و بر طراحی و اجرای برنامه‌هایی متناسب با حال‌وهوای بازگشایی مدارس، در تداوم برنامه‌های ویژه دویستمین شب حضور مردم و دانش‌آموزان در تجمعات دفاع از انقلاب تأکید شد.

بر اساس تصمیمات این نشست، برنامه‌های ویژه آغاز سال تحصیلی با حضور دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و تلاش خواهد شد در این برنامه‌ها، ضمن بازتعریف مفهوم «دفاع از انقلاب»، روایت دانش‌آموزانی که در ۲۰۰ شب گذشته در تجمعات مردمی حضور داشته‌اند، بازتاب یابد.

همچنین پیش‌بینی شده است دانش‌آموزان خانواده‌های شهدای کودتای ۱۸ دی ۱۴۰۴ و جنگ رمضان در این برنامه‌ها حضور داشته باشند و روایت‌ها و خاطرات آنان برای مخاطبان بازگو شود.

در این نشست بر استفاده از ظرفیت مدارس و دانش‌آموزان استان در تولید محتوا و ایجاد فضایی تعاملی، امیدبخش و متناسب با آغاز سال تحصیلی تأکید شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این ویژه‌برنامه‌ها همزمان با دویستمین شب حضور مردم و آغاز سال تحصیلی جدید، در قالب برنامه تلویزیونی «مانگه‌شو» به صورت زنده و از میان مردم در تجمعات شبانه اجرا و پخش خواهد شد.

این برنامه با عنوان «نوروز دانش» تلاش می‌کند آغاز سال تحصیلی را به فرصتی برای روایت حضور و نقش‌آفرینی نسل دانش‌آموز در دفاع از ایران اسلامی و ارزش‌های انقلاب تبدیل کند.