شهین جهانگیری و حاکم ممکان، دو تن از نمایندگان مردم ارومیه، برای عضویت در دو نهاد بین‌المجالس آسیایی و جهانی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست علنی مجلس، شهین جهانگیری و حاکم ممکان، دو تن از نمایندگان مردم ارومیه، برای عضویت در دو نهاد بین‌المجالس آسیایی و جهانی انتخاب شدند.

با برگزاری انتخابات مجمع مجالس آسیایی (APA) و شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU)، اعضای منتخب مجلس شورای اسلامی در این دو شورای مهم انتخاب شدند.

شهین جهانگیری (یکی از نمایندگان ارومیه) با ۵۶ رای به عنوان یکی از پنج نماینده ایران در مجمع مجالس آسیایی انتخاب شد.

در سال ۲۰۲۶ ایران ریاست کمیته اقتصادی APA را برعهده دارد و با پایان دوره ریاست بحرین نیز، ریاست مجمع به مدت ۲ سال در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

قرار است نشست مجمع مجالس آسیایی امسال در شهر تهران برگزار شود و از این جهت، انتخابات APA از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

در یک رای‌گیری دیگر نیز؛ ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) انتخاب شدند.

حاک ممکان یکی از نمایندگان مردم ارومیه با ۶۷ رای به عضویت در شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) انتخاب شد.