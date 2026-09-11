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اعضای پسر کتابخانه سیار روستایی تاکستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، با اجرای بازی بومی و محلی «شاهکلاه» در جشنواره منطقهای بازیهای بومی و محلی آذربایجان شرقی، حضوری فعال و درخشان داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، جشنواره منطقهای بازیهای بومی و محلی با شعار «بازیهای بومی، هویت ملی» روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد و اعضای کتابخانههای سیار روستایی شش استان در آن حضور یافتند.
در این رویداد، اعضای پسر کتابخانه سیار روستایی تاکستان با اجرای بازی «شاهکلاه»، مهارت خود را در زمینه دقت، سرعت، هماهنگی و کار گروهی به نمایش گذاشتند و در فضایی دوستانه با دیگر شرکتکنندگان به رقابت پرداختند.
این جشنواره با هدف تحقق عدالت فرهنگی، ایجاد فرصتهای برابر برای کودکان و نوجوانان روستایی و تقویت ارتباط میان اعضای کتابخانههای سیار برگزار شد و استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، قزوین و زنجان در آن مشارکت داشتند.
برگزاری این رویداد صرفاً یک رقابت ورزشی و سرگرمی نبود؛ بلکه فرصتی برای آموزش مفاهیمی همچون نظم، همکاری، همدلی و مشارکت اجتماعی به نسل جدید و همچنین معرفی، پاسداشت و ترویج بازیهای بومی و محلی بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی کشور فراهم کرد.
حضور مدیران کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شش استان و فعالان فرهنگی در این جشنواره نیز زمینهای فراهم کرد تا کودکانی که از طریق کتابخانههای سیار روستایی با کانون ارتباط پیدا کردهاند، فارغ از فاصلههای جغرافیایی در کنار یکدیگر قرار گرفته و تجربهای مشترک از نشاط، دوستی و فرهنگ بومی داشته باشند.
این جشنواره در چارچوب طرح ملی «بازیکا» برگزار شد؛ طرحی که به گفته فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در پنج منطقه کشور و به میزبانی استانهای آذربایجان شرقی، گلستان، همدان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد اجرا میشود.
در مرحله نخست این طرح ملی، بیش از ۸۱۶ بازی بومی و محلی در کشور شناسایی شد و پس از برگزاری رقابتهای استانی با حضور چهار هزار و ۶۹۳ کودک، ۳۹۲ عضو منتخب به مرحله منطقهای راه یافتند تا بهعنوان سفیران نشاط، مشارکت و هویت بومی ایران، فرهنگ بازیهای محلی را به نسلهای آینده منتقل کنند.