پخش زنده
امروز: -
زنبوردار راز و جرگلانی با بهره گیری از روشهای نوینِ علمی و تجهیزاتِ مناسب توانسته ۷۰ کیلو عسل در کلنی برداشت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اقای رضازاده با بهره گیری از روشهای علمی نوین، تجهیزات، و دانش توانسته، ۷۰ کیلو عسل به ازای هر کندو برداشت کند در حالی که این مقدار در کشور به ازای هر کندو ۱۲ کیلوگرم عسل است.
استفاده از کندوهای کف باز یکی از دلایلی است که باعث شده عسل این زنبورستان بیشتر از هر جایی باشد.
توسعه زنبورداری در خراسانشمالی میتواند بهعنوان یکی از محورهای مهم اقتصاد کشاورزی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی دنبال شود.
خراسان شمالی در شاخص تولید عسل رتبه ۱۴ کشور، در تعداد کلنیها رتبه ۱۱ کشور دارد.
در خراسان شمالی بیش از ۱۸۰۰ زنبورستان با ۱۴۱ هزار کلنی زنبور عسل فعالیت میکنند.