همزمان با سراسر کشور، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ،سردفتران ثبت اسناد و املاک و کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت در استان خوزستان برگزار شد.

امروز ۲۰ شهریور ،برگزاری آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در خوزستان

امروز ۲۰ شهریور ،برگزاری آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان خوزستان گفت: در این آزمون که صبح امروز جمعه بیستم شهریور ماه برگزار شد،۳۱۷ داوطلب شامل ۹۰ داوطلب زن و ۲۲۷ داوطلب مرد با هم به رقابت پرداختند.

دکتر رحیم پیغان افزود: آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، دانشگاه‌های صنعتی بهبهان و جندی شاپور دزفول برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری آزمون‌های سردفتران ثبت اسناد و املاک و کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزشی عالی در استان امروز در استان خبر داد.