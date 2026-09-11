پخش زنده
امروز: -
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک نوآوری و اختراعات با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری شهربابک در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان،ریاحی مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این دوره ۳۰ تیم در بخش رباتیک، ۱۶ تیم در بخش ایده و اختراع و ۴ تیم نیز با اختراعات ثبتشده حضور داشتند.
وی افزود: این مسابقات در سطح استانی و با هدف مهارتآموزی دانشآموزان برگزار شد تا شرکتکنندگان با نحوه ساخت ربات، برنامهنویسی و فرآیند طراحی و اجرای ایدههای نوآورانه آشنا شوند.
او با اشاره به تأکید این دوره بر رباتهای هوشمند گفت: دانشآموزان در رده سنی ۵ تا ۱۸ سال در این رقابتها حضور داشتند و توانمندیهای خود را در حوزه رباتیک، نوآوری و اختراعات به نمایش گذاشتند.