یازدهمین دوره مسابقات رباتیک نوآوری و اختراعات با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری شهربابک در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان،ریاحی مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این دوره ۳۰ تیم در بخش رباتیک، ۱۶ تیم در بخش ایده و اختراع و ۴ تیم نیز با اختراعات ثبت‌شده حضور داشتند.

وی افزود: این مسابقات در سطح استانی و با هدف مهارت‌آموزی دانش‌آموزان برگزار شد تا شرکت‌کنندگان با نحوه ساخت ربات، برنامه‌نویسی و فرآیند طراحی و اجرای ایده‌های نوآورانه آشنا شوند.

او با اشاره به تأکید این دوره بر ربات‌های هوشمند گفت: دانش‌آموزان در رده سنی ۵ تا ۱۸ سال در این رقابت‌ها حضور داشتند و توانمندی‌های خود را در حوزه رباتیک، نوآوری و اختراعات به نمایش گذاشتند.