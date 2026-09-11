به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران انتظامی پاسگاه کهرویه در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه وانت پراید مشکوک را متوقف و محموله‌ای از ادوات قاچاق استعمال دخانیات را کشف کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان بیان کرد: مأموران پس از بازرسی دقیق، موفق به کشف ۲ هزار و ۸۰۰ عدد فندک، ۳۶۰ عدد ویپ، ۱۲۰ عدد تنباکو، ۱۰۵ عدد جویس و ۳۳۰ عدد پیپر شدند.

وی افزود: راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ پورخاقان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق کالا و اقلام غیرمجاز گفت:پلیس با جدیت با فعالیت‌های مجرمانه و قاچاق کالا برخورد کرده و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده، موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.