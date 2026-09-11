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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از شناسایی ۱۱۹ باغ تاریخی و دارای درختان کهنسال و ثبت ملی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه تاکنون ۱۱۹ باغ تاریخی در سطح استان شناسایی شده گفت: باغ و عمارت جهانی اکبریه نیز به عنوان اولین اثر تاریخی خراسان جنوبی در فهرست میراث جهانی و در قالب پرونده باغهای ایرانی به ثبت رسیده است و نمادی از ذوق، هنر و خلاقیت معماری ایرانی، در اقلیم کویری محسوب میشود.
برآبادی با اشاره به خشکسالیهای چند سال اخیر افزود: فضای سبز و درختان باغهای تاریخی، درختان کهنسال و منابع طبیعی خراسان جنوبی امروزه در سختترین شرایط اقلیمی است و میطلبد که برای حفاظت و نگهداری این مواریث طبیعی که سالها استوار مانده اقدام علمی و اجرایی جدی را در دستور کار قرار دهیم.
به گفته وی درختان کهنسال و باغهای تاریخی خراسان جنوبی در اولویت طرحهای پژوهشی حفاظتی هستند.
برآبادی بر ضرورت توجه به ظرفیت باغهای تاریخی و درختان کهنسال استان در راستای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تأکید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به وجود آثار تاریخی متعدد و جاذبههای طبیعی همچون کویر، افزود: خراسان جنوبی به واسطه برخورداری از این ظرفیتها در ردیف استانهای شاخص کشور در حوزه گردشگری قرار دارد.