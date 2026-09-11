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ساختمان تعاونی توسعه و عمران در شهرستان تیران و کرون افتتاح و بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در این آیین گفت: تیران و کرون اولین شهرستان در استان است که موفق به احداث ساختمان اداری تعاونی توسعه و عمرا ن شده است گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و زیر بنای ۲۰۰ متر مربع با بیش از ۵۰ میلیارد ریال هزینه در بوستان اداری شهر تیران احداث شده است.
مهدی برزوییان افزود: شرکتهای تعاونی توسعه و عمران در شهرستانها با سهامداری و سرمایه گذاری مردم همان شهرستان تاسیس میشوند و نقش بسزایی در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شهرستانها ایفا میکنند.