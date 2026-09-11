تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و امام جمعه قم با حضور در منزل یکی از شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سید محمد سعیدی با حضور در منزل شهید علی رسولی، با خانواده این شهید دیدار کرد و در فضایی صمیمی به گفت‌و‌گو پرداخت.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم در جریان این دیدار گفت: شهدا جایگاه ویژه‌ای نزد پروردگار دارند و امنیت و آرامش کشور را مدیون این عزیزان هستیم.

وی ضمن تجلیل از صبوری خانواده‌های معظم شهدا بیان کرد: خانواده‌های شهیدان نیز بواسطه تربیت و صبر در این مسیر مأجور هستند و مورد شفاعت شهیدانشان قرار می‌گیرند.