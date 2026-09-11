به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به تأخیر در دریافت سوابق تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به این تأخیر، اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری نیز چند روز به تعویق خواهد افتاد و تلاش می‌کنیم نتایج را در اوایل مهرماه اعلام کنیم.

رضا محمدی با اشاره به برگزاری آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اظهار کرد: با برگزاری این دو آزمون، پنجگانه آزمون‌های ورودی به سطوح مختلف آموزش عالی امروز به پایان می‌رسد.

وی گفت: امروز آزمون کاردانی ویژه پذیرش دانشجو در دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی با شرکت ۱۳۷ هزار متقاضی در ۹۶ شهرستان و بیش از ۲۰۷ حوزه آزمون برگزار می‌شود.

وی افزود: این آزمون در ۲۹ مجموعه امتحانی و حدود ۴ هزار کدرشته‌محل در حال برگزاری است که ۵۲.۴ درصد متقاضیان آن را بانوان و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

محمدی ادامه داد: برای دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، همان‌طور که می‌دانید، پذیرش هم از طریق آزمون و هم بر اساس سوابق تحصیلی انجام می‌شود.

برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته با رقابت بیش از ۴۳ هزار داوطلب

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بیان کرد: همزمان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز با رقابت ۴۳ هزار و ۹۵۵ نفر در ۹۶ شهرستان و ۱۴۱ حوزه امتحانی برگزار می‌شود.

وی افزود: این آزمون در ۶ گروه آزمایشی علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر برگزار می‌شود و حدود ۳۵۰۰ کدرشته‌محل دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: در این آزمون نیز ۴۹ درصد متقاضیان را بانوان و ۵۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

برگزاری آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی در سراسر کشور

وی گفت: همزمان با این دو آزمون سراسری و کشوری، آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در سراسر کشور و تمامی استان‌ها در حال برگزاری است که بیش از ۳۸ هزار متقاضی در آن شرکت کرده‌اند.

آزمون‌های امسال در بالاترین ضریب امنیت و کیفیت برگزار شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر تاب‌آوری نظام سنجش و پذیرش دانشجو در شرایط بحرانی، اظهار کرد: نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم، این است که با برگزاری آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و به پایان رسیدن پنجگانه آزمون‌های ورودی، تاب‌آوری سازمان سنجش آموزش کشور و نظام سنجش و پذیرش دانشجو در این شرایط بحرانی نشان داده شد.

وی افزود: خدا را شکر امسال آزمون‌های ما از بالاترین ضریب امنیت و کیفیت برخوردار بودند و به نظرم این موضوع قابل توجه است.

محمدی ادامه داد: نکته دوم این است که در این شرایط بحرانی، این تاب‌آوری باعث شد خدمات باکیفیت و مستمر ما به تمامی ذی‌نفعان حتی برای لحظه‌ای دچار خلل نشود، بلکه امسال این خدمات را با بالاترین کیفیت ارائه کردیم.

وی تأکید کرد: بنابراین، دو مقوله تاب‌آوری نظام سنجش و پذیرش و ارائه مستمر خدمات کیفی، از نقاط قابل قبول و قابل توجه آزمون‌های امسال است.

تقدیر از عوامل برگزاری آزمون‌های ملی

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: جا دارد در همین‌جا، به عنوان اینکه این آزمون‌ها آخرین آزمون‌های ورودی آموزش عالی هستند، از شبکه ملی اجرا، حفاظت، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی آزمون‌های ملی ورود به سطوح مختلف آموزش عالی تقدیر و تشکر کنم. حقیقتاً این مجموعه کاری ماندگار انجام داد که جای تقدیر و تشکر دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: شما می‌دانید که مهم‌ترین رویدادهای علمی ملی کشور را رقم زدیم؛ از آزمون سراسری با برگزاری آزمون برای بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار متقاضی گرفته تا آزمون‌هایی که امروز برگزار می‌شود. در هیچ‌یک از این آزمون‌ها خلل یا کاستی مشاهده نکردید و این نتیجه اهتمام و عزم ملی بود که برای برگزاری این آزمون‌ها به کار گرفته شد.

وی در ادامه گفت: واقعاً از ملت شریف و مردم شرافتمند کشورم به واسطه اهتمام و همکاری‌شان و همچنین شرایط امنیتی که فراهم کردند تا بتوانیم این آزمون‌ها را برگزار کنیم، تقدیر و تشکر می‌کنم.

اعلام نتایج آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دهه سوم مهرماه

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، درباره زمان اعلام نتایج آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اظهار کرد: نتایج این آزمون‌ها در دهه سوم مهرماه اعلام خواهد شد تا خللی در آغاز سال تحصیلی ایجاد نشود.

وی در پاسخ به ایسنا درباره زمان اعلام نتایج آزمون سراسری گفت: ما وعده داده بودیم و عنوان کرده بودیم که نتایج اولیه آزمون سراسری را در اواخر شهریورماه اعلام کنیم. این زمان‌بندی بر اساس توافقی بود که با وزارت آموزش و پرورش داشتیم و قرار بود وزارت آموزش و پرورش در ۱۸ شهریورماه سوابق تحصیلی را در اختیار ما قرار دهد.

محمدی افزود: همان‌طور که اطلاع دارید، ۶۰ درصد نمره کل متقاضیان را سوابق تحصیلی تشکیل می‌دهد، اما تا امروز که ۲۰ شهریورماه است، ما این سوابق را دریافت نکرده‌ایم. بنابراین هر میزان که در دریافت سوابق تحصیلی تأخیر داشته باشیم، در اعلام نتایج اولیه و به تبع آن در اعلام نتایج نهایی نیز با تأخیر مواجه خواهیم شد.

تأخیر در اعلام نتایج آزمون سراسری به دلیل دریافت نشدن سوابق تحصیلی

وی ادامه داد: البته آموزش و پرورش نیز با توجه به عدم برگزاری همزمان آزمون‌های نهایی در پنج استان جنوبی کشور و شرایطی که پیش آمد، این آزمون‌ها را با تأخیر برگزار کرد. اکنون آموزش و پرورش به ما قول داده است که در یکی دو روز آینده سوابق تحصیلی را در اختیار سازمان سنجش قرار دهد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: متناسب با میزان تأخیری که همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش داشته باشند، ما نیز در اعلام نتایج اولیه تغییراتی خواهیم داشت.

محمدی با اشاره به برنامه سازمان سنجش برای اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری گفت: تمام تلاش ما این است که به امید خدا نتایج نهایی را در نیمه دوم آبان‌ماه اعلام کنیم تا دانشگاه‌ها بتوانند نیمسال اول تحصیلی خود را تشکیل دهند.

اعلام نتایج رشته‌های دارای شرایط خاص منوط به همکاری دانشگاه‌ها

وی افزود: نتایج اولیه را اعلام کرده‌ایم، انتخاب رشته نیز انجام شده و اکنون متقاضیان رشته‌های دارای شرایط خاص به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند.

محمدی ادامه داد: تصور من این است که تلاش می‌کنیم نتایج این بخش را نیز در اواخر مهرماه اعلام کنیم، اما این موضوع به میزان همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و رشته‌های خاص و دارای آزمون بستگی دارد؛ چرا که باید نتایج مربوط به آزمون‌های عملی و سایر موارد را در زمان مقرر و بر اساس توافقی که با ما داشته‌اند، ارسال کنند.

وی تأکید کرد: ما یک جدول زمان‌بندی داریم که بر اساس توافق با مؤسسات و وزارتخانه‌ها تدوین می‌شود. با مؤسسات پذیرنده به توافق می‌رسیم، اما ممکن است در ارسال سوابق تحصیلی یا نتایج آزمون‌های عملی تأخیری رخ دهد و همین موضوع باعث شود زمان‌بندی ما نیز تغییر کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، تاریخ‌هایی که ما اعلام می‌کنیم کاملاً برنامه‌ریزی شده و متناسب با جدول زمان‌بندی آزمون‌هاست.

تلاش برای اعلام نتایج اولیه در پایان شهریور یا اوایل مهر

محمدی درباره زمان جدید اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری گفت: با توجه به تأخیری که در دریافت سوابق تحصیلی ایجاد شده است، چند روز تأخیر در اعلام نتایج اولیه خواهیم داشت.

وی افزود: امیدوارم آموزش و پرورش بتواند سوابق تحصیلی را ظرف یکی دو روز، یعنی تا ۲۲ شهریورماه، در اختیار ما قرار دهد. در این صورت، حدود چهار یا پنج روز تأخیر ایجاد می‌شود، اما تلاش می‌کنیم این تأخیر را به نصف کاهش دهیم و نتایج اولیه را با یکی دو روز تأخیر اعلام کنیم.

محمدی در پایان گفت: ما همچنان دنبال این هستیم که نتایج اولیه را تا پایان شهریورماه اعلام کنیم، اما با وضعیتی که اکنون می‌بینم، کمی بعید به نظر می‌رسد. با این حال تلاش می‌کنیم در نهایت در اوایل مهرماه، یعنی اول، دوم یا سوم مهرماه، نتایج اولیه را اعلام کنیم؛ مشروط بر اینکه سوابق تحصیلی در اختیار ما قرار گیرد.