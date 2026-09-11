به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، جو استان برای هفته آینده تقریباً پایدار است و تنها در برخی ساعات، افزایش سرعت باد به‌ویژه در نوار مرزی خواهیم داشت.

وی افزود: دمای هوا نیز نوسانات چندان محسوسی ندارد و حداکثر دما برای نواحی سردسیری استان در محدوده ۳۳ تا ۳۵ درجه و برای نواحی گرمسیری در محدوده ۴۳ تا ۴۵ درجه پیش‌بینی می‌شود که تقریباً در وضعیت نرمال قرار دارد.