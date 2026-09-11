واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۶ محور میامی ـ شاهرود، یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حادثه حوالی ساعت ۸ امروز در کیلومتر ۶ محور میامی ـ شاهرود رخ داد و نیروهای پایگاه هلال‌احمر شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۶ حادثه‌دیده داشت که یک نفر در صحنه جان باخت و پنج نفر مصدوم شدند.

یکی از مصدومان به صورت سرپایی توسط امدادگران هلال‌احمر مداوا شد و پنج مصدوم دیگر برای ادامه درمان انتقال یافتند.

همه مصدومان این حادثه با اورژانس هوایی به مرکز درمانی منتقل شدند.