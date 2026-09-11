رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: کاهش ورودی پرونده های قضایی و ارتقای امنیت روانی با همت مضاعف در گسترش فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و صلح‌یاران محقق خواهد شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست تخصصی بررسی عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان، این نهاد را بازوی توانمند دستگاه قضا برای ترویج اخلاق اسلامی و حل‌وفصل خصومت‌ها به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز دانست.

عمران علی‌محمدی با اشاره به راهبرد‌های قوه قضائیه در سند تحول و تعالی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و صلح‌یاران پیش از ورود پرونده‌ها به چرخه قضایی تأکید کرد و افزود: هر پرونده‌ای که با صلح و سازش مختومه شود، زمینه‌ساز بازگشت آرامش به جامعه و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های بعدی است.

وی با اشاره به ضرورت تکریم ارباب‌رجوع در تمامی مراجع قضایی، تصریح کرد: اعضای شورا‌های حل اختلاف باید با تسلط بر قوانین و رویکرد خیرخواهانه، اعتماد عمومی را به عنوان سرمایه اصلی دستگاه قضا تقویت کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان بر حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های کمی و کیفی شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و افزود: با هم‌افزایی درون‌سازمانی، دستیابی به حد نصاب مطلوب در کاهش ورودی پرونده‌ها و ارتقای امنیت قضایی در استان محقق خواهد شد.

در این نشست همچنین اعضای شورا‌های حل اختلاف چالش‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای بهبود عملکرد این نهاد ارائه کردند که دستور‌های لازم برای پیگیری و رفع آنها صادر شد.