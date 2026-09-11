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معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم از ساماندهی قبرستان نو با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی این مجموعه و تبدیل فضاهای رهاشده آن به محیطی امن و قابل حضور برای شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد رمضانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در نشست تخصصی ساماندهی قبرستان نو، با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی قمپژوهان، معماران و کارشناسان، اظهار کرد: بسیاری از نگرانیهای متخصصان درباره حفاظت از هویت تاریخی این مجموعه، مورد توجه مدیریت شهری قرار دارد.
وی با اشاره به سابقه حضور خود به عنوان مدیر منطقه هفت شهرداری قم افزود: بخشی از فضاهای بسته و رهاشده پیرامون آرامستان برای سالهای طولانی بلااستفاده مانده و به محل بروز برخی آسیبهای اجتماعی تبدیل شده بود و ادامه این وضعیت شایسته این مجموعه تاریخی و محدوده پیرامون حرم مطهر نبود.
رمضانی گفت: هدف مدیریت شهری این است که فضاهای رهاشده قبرستان نو به محیطی قابل حضور، امن و واجد کیفیت شهری تبدیل شود و در عین حال، عناصر دارای ارزش تاریخی و فرهنگی این مجموعه نیز مورد حفاظت قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم تأکید کرد: حفاظت و احیا الزاماً در نقطه مقابل یکدیگر قرار ندارند و میتوان با استفاده از گروههای تخصصی مرمت و معماری، بناها و فضاهای آسیبدیده را با رویکردی حرفهای به چرخه زندگی شهری بازگرداند.
وی افزود: تجربههای موفق احیای بناهای متروکه و تاریخی در هسته مرکزی قم نشان داده است که ورود تخصصی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و گروههای حرفهای میتواند ضمن حفظ اصالت، کارکرد تازهای برای بناهای رهاشده ایجاد کند.
رمضانی از پژوهشگران و متخصصان نیز خواست پیشنهادهای اجرایی خود را برای ایجاد تعادل میان حفاظت، مناسبسازی، حضور مردم و فعال شدن ظرفیت فرهنگی آرامستان در اختیار تیم طراحی قرار دهند.