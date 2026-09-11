به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر قائم‌پناه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست تصریح کرد؛ با جدیت به دنبال این هستیم که مردم نتایج تلاش ها و اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی هوا را ببینند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مباحث و تصمیمات اتخاذ شده در پانزدهمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوا، به ویژه تسریع در اسقاط خودروها و موتورسیکلت های قدیمی و جایگزین کردن خودروهای برقی اظهار داشت: تلاش می‌شود برای خودروهایی که مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا این خودروها با خودروهای باکیفیت‌تر و کم‌آلاینده جایگزین شوند.

قائم‌پناه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با این اقدامات به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم و خیلی جدی پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد و مردم در عمل این اقدامات را ببینند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «امیدوارم با تلاش‌هایی که شده، در زمستان شاهد آلودگی هوا نباشیم» افزود: امسال هم مدارس دایر خواهد بود و هم آلودگی هوای کمتری خواهیم داشت.