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رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر بر تقویت مدیریت هوشمند حوادث در قزوین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کشور، در سفر به استان قزوین، ضمن بازدید از پایگاه امداد و نجات جادهای محمدیه، از نزدیک عملکرد معاونت امداد و نجات و مرکز عملیات اضطراری (EOC) این استان را ارزیابی کرد.
در این بازدید که با همراهی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین و جمعی از مسئولان و کارکنان حوزه امداد و نجات انجام شد، وضعیت تجهیزات، توان عملیاتی در پاسخگویی به حوادث جادهای، پایداری سیستمهای ارتباطی و نحوه فراخوان و اعزام نیروها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به اهمیت آمادگی مستمر در برابر حوادث، بر ضرورت تقویت «مدیریت هوشمند حوادث» تأکید کرد و افزود: ارتقای توانمندی سیستمهای ارتباطی، دقت و سرعت در اعزام نیروها و افزایش هماهنگی میان مراکز عملیاتی در شرایط بحرانی، از اولویتهای اصلی این سازمان است که باید در استان قزوین به طور ویژه دنبال شود.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، با تجلیل از عملکرد ایثارگرانه امدادگران و داوطلبان هلالاحمر در مأموریتهای حساس از جمله «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان»، تلاش آنان را نمونه بارز ایثار و دفاع از ارزشها دانست و تصریح کرد: خدمترسانی بیمنت به هموطنان در سختترین لحظات، جلوهای ارزشمند از روحیه ایثار و وطنپرستی است که شایسته تقدیر است.
وی در پایان، بر لزوم تجهیز و نوسازی امکانات مراکز امدادی استان قزوین جهت افزایش ضریب ایمنی و تسریع در روند امدادرسانی تأکید کرد.