به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، در آیین افتتاح نهمین جشنواره انگور ارومیه با اشاره به جایگاه جشنواره انگور در هویت تاریخی و فرهنگی این شهر گفت: جشنواره انگور یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی و تاریخی شهر ارومیه است که می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی ارومیه نقش مؤثری ایفا کند.

وی با تقدیر از حمایت‌ها و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در مسیر اجرای سیاست‌های کلی مدیریت شهری افزود: همراهی و پشتیبانی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌ها و رویداد‌های شهری و تحقق اهداف مدیریت شهری است و از این حمایت‌ها صمیمانه قدردانی می‌کنم.

شهردار ارومیه همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل اجرایی نهمین جشنواره انگور قدردانی کرد و گفت: تمامی عوامل و مجموعه‌های دخیل در برگزاری این جشنواره با تلاش مستمر و شبانه‌روزی در تلاش هستند تا زمینه برگزاری هرچه مطلوب‌تر این رویداد و فراهم شدن فضایی شاد و بانشاط برای شهروندان و میهمانان ارومیه فراهم شود.

رحمانی رضائیه با بیان اینکه حضور مردم، مهم‌ترین سرمایه رویداد‌های شهری است، خاطرنشان کرد: قدردان حضور پرشور و استقبال مردم شریف و فهیم ارومیه از نهمین جشنواره انگور هستیم و این استقبال مردمی نشان‌دهنده علاقه و تعلق خاطر شهروندان به هویت، فرهنگ و میراث تاریخی شهر ارومیه است.

وی ابراز امیدواری کرد نهمین جشنواره انگور ارومیه بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر، زمینه معرفی هرچه بیشتر ارومیه، تقویت نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری شهری را فراهم کند.