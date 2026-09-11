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شهردار ارومیه گفت: جشنواره انگور یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و تاریخی شهر ارومیه است که میتواند در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی ارومیه نقش مؤثری ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، در آیین افتتاح نهمین جشنواره انگور ارومیه با اشاره به جایگاه جشنواره انگور در هویت تاریخی و فرهنگی این شهر گفت: جشنواره انگور یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و تاریخی شهر ارومیه است که میتواند در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی ارومیه نقش مؤثری ایفا کند.
وی با تقدیر از حمایتها و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در مسیر اجرای سیاستهای کلی مدیریت شهری افزود: همراهی و پشتیبانی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، زمینهساز پیشبرد برنامهها و رویدادهای شهری و تحقق اهداف مدیریت شهری است و از این حمایتها صمیمانه قدردانی میکنم.
شهردار ارومیه همچنین از تلاشهای شبانهروزی عوامل اجرایی نهمین جشنواره انگور قدردانی کرد و گفت: تمامی عوامل و مجموعههای دخیل در برگزاری این جشنواره با تلاش مستمر و شبانهروزی در تلاش هستند تا زمینه برگزاری هرچه مطلوبتر این رویداد و فراهم شدن فضایی شاد و بانشاط برای شهروندان و میهمانان ارومیه فراهم شود.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه حضور مردم، مهمترین سرمایه رویدادهای شهری است، خاطرنشان کرد: قدردان حضور پرشور و استقبال مردم شریف و فهیم ارومیه از نهمین جشنواره انگور هستیم و این استقبال مردمی نشاندهنده علاقه و تعلق خاطر شهروندان به هویت، فرهنگ و میراث تاریخی شهر ارومیه است.
وی ابراز امیدواری کرد نهمین جشنواره انگور ارومیه بتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شهر، زمینه معرفی هرچه بیشتر ارومیه، تقویت نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری شهری را فراهم کند.