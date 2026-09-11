به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این هفته بازار کتاب در دنیا گرم گرم بود.



سی و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو که در ناشران ایرانی با کتاب های مختلف به ارائه فرهنگ و هنر کشورمان پرداخته است.

جشنواره بین المللی کتاب ایروان...

و نمایشگاه کتاب بغداد که مسئول غرفه ایران در این نمایشگاه معتقد است:نه تنها اینجا حتی در تاکسی هم وقتی متوجه بشوند که ما ایرانی هستیم در مورد مقاومت،موشک زنی ،قطعا پیگیر احوال ایران وضعیت جنگ و نبرد با دشمن صهیونی و آمریکا هستند.

اما در کشورمان هم دهمین نمایشگاه کتاب استان کردستان آغاز شد.مهدی محسنی معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: برای اولین بار در یک نمایشگاه استانی ده شهرستان که هر کدام یک بخشی از نمایشگاه رو متولی شدند.

وی افزود:برای اولین هم غرفه آقای شهید در یکی از نمایشگاه در حال برگزاری هستند.

این نمایشگاه تا بیست و دو شهریور ادامه دارد.



فرزند آیت الله مرعشی نجفی و خاطره‌ای از رهبر شهید

درباره کتاب شهاب دین آقا فرموده بودند به بشرا خانم دختر بزرگشان که از همشیره ما بپرسند، این کتاب مورد تایید فلانی یعنی من هست یا نه. گفتم بله آقا من اولش یه تقریظ نوشته ام .

آقا فرموده بودند بسیار خوب. من این کتاب را در یک شب تا صبح خواندم.



مهلت ارسال آثار به چهل و چهارمین جایزه کتاب سال تا پایان شهریور تمدید شد. علاقه مندان می‌توانند برای ارسال آثار به تارنمای جایزه کتاب سال مراجعه کنند.



نشر روایت فتح هم وارد دنیای کودک و نوجوان شد.

مهدیه زکی زاده مسئول پژوهش انتشارات گفت: چند تا کتاب در دست تولید داریم که یکی از آنها که مربوط به بچه‌های میناب است.



مبارز ابدی نوشته علی شعیبی با موضوع بازخوانی سیره و مبارزات ائمه معصومین علیهم السلام منتشر شد. این کتاب با محور کتاب انسان دویست و پنجاه ساله کاری از انتشارات معارف است.