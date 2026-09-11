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رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: با پیگیریهای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و موافقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی، برای نخستین بار زمینه حمایت مالی از طرحهای کلان صنایعدستی بهصورت ریالی و همچنین طرحهای صادراتی این حوزه بهصورت ارزی فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیاصغر شالبافیان گفت : این ظرفیت از مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی می شود و چهار بانک عامل برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و جزئیات مربوط به آن از سوی وزارتخانه اطلاعرسانی می شود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود : متقاضیان صنایعدستی میتوانند درخواستهای خود را از طریق ادارات کل استانی ارائه کنند و پس از طی فرآیندهای کارشناسی و بررسیهای لازم، درباره طرحها تصمیمگیری خواهد شد.
وی گفت: کمیته تسهیلات صنایعدستی با حضور معاون صنایعدستی، مدیران این حوزه و مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی تشکیل میشود تا طرحهای متقاضی بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی را بررسی می کنند.
علی اصغر شالبافیان با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید و توسعه بازارهای بینالمللی صنایعدستی افزود: طرحهایی از جمله ایجاد فروشگاههای صنایعدستی در خارج از کشور میتوانند از تسهیلات ارزی بهرهمند شوند و فعالان حوزه صادرات صنایعدستی نیز میتوانند با محوریت ایجاد و توسعه فروشگاههای جدید در بازارهای خارجی از این ظرفیت استفاده کنند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: ایجاد همزمان ظرفیت تامین مالی ریالی برای توسعه طرحهای صنایعدستی در داخل کشور و ظرفیت ارزی برای توسعه زیرساختهای صادراتی این حوزه، میتواند زمینه پیوند موثرتر میان تولید، سرمایهگذاری و بازارهای بینالمللی را فراهم کند و به ارتقای جایگاه صنایعدستی در اقتصاد فرهنگی کشور یاری رساند.
گفتنی است؛ بر اساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امکان پرداخت تسهیلات به بخشخصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای طرحهای دارای توجیه فنی، زیستمحیطی و مالی و برخوردار از اهلیت متقاضی در بخشهایی از جمله صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی پیشبینی شده است.
در سالهای گذشته، بخش گردشگری از ظرفیت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی بهرهمند بوده است، اما صنایعدستی بهصورت مستقل از این ظرفیت برخوردار نبود.