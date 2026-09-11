پخش زنده
امروز: -
در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، بیش از ۸۰ هزار سند و تصویر شامل زندگینامه، وصیتنامه، دستنوشته، خاطرات و اسناد مرتبط با شهدا جمعآوری و در سامانه گنجینه شهدا بارگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این کنگره از ۲۱ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار میشود و برنامههای آن طی ۱۰ شب، با حضور مردم، خانوادههای معظم شهدا، اقشار مختلف، شهرستانها و دستگاههای اجرایی دنبال خواهد شد.
مردانی افزود: بیش از ۲ هزار و ۷۵۰ شهید، سرداران و امیران نامآور و هزاران جانباز و آزاده، سند افتخار چهارمحال و بختیاری هستند.
وی گفت: در میان خانوادههای معظم شهدا، ۱۰۶ خانواده دارای دو شهید و بیشتر، ۳۲ خانواده دارای تکپسر شهید، یک خانواده دارای تنها فرزند شهید، ۱۲ خانواده دارای سه شهید و یک خانواده دارای چهار شهید هستند.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری این کنگره فرصتی برای بازخوانی رشادتهای شهدای استان، تکریم خانوادههای معظم شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است.